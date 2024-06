Ilaria Salis è libera e sta per rientrare in Italia. Il 14 giugno la polizia ungherese è andata nel suo domicilio di Budapest dove stava scontando gli arresti domiciliari e le ha comunicato il riconoscimento del nuovo status di europarlamentare, togliendole il braccialetto elettronico e notificandole il rilascio. Da fonti vicine alla famiglia si è appreso che si sta organizzando il suo viaggio di rientro in Italia, che non si prevedeva fosse così rapido.

Salis è un insegnante e un’attivista italiana, che era sotto processo in Ungheria con l’accusa di aver aggredito dei neonazisti. Ha 39 anni e a maggio aveva ottenuto gli arresti domiciliari a Budapest dopo aver trascorso più di un anno in prigione. Le sue condizioni durissime di detenzione, le richieste di pene molto alte da parte dell’accusa e il modo in cui era stato condotto il processo avevano sollevato indignazione in Italia e molte polemiche sia sulla tutela dei diritti di Salis sia sulla indipendenza della magistratura ungherese rispetto al potere politico.