Trump, 78 anni, sopravvissuto il 13 luglio a un tentativo di attentato durante un comizio in Pennsylvania, è già arrivato a Milwaukee, una città del Wisconsin che si affaccia sul lago Michigan.

Decine di migliaia di sostenitori di Donald Trump saranno presenti a Milwaukee a partire dal 15 luglio per la convention del Partito repubblicano, un evento che è stato scosso dal tentativo di assassinio dell’ex presidente.

La convention si svolgerà in un grande e moderno complesso sportivo tappezzato di fotografie in formato gigante del candidato repubblicano.

Ma l’immagine che tutti hanno in mente, e che ha fatto il giro del mondo, è quella di Trump con l’orecchio insanguinato e il pugno al cielo, circondato dalle sue guardie del corpo.

“Non dovrei essere qui, dovrei essere morto”, ha affermato l’ex presidente in un’intervista concessa al New York Post durante il trasferimento in aereo verso Milwaukee.

“Se sono vivo è perché ho avuto fortuna, o forse per volontà di Dio”, ha aggiunto.

L’attentato ha sconvolto un paese già polarizzato facendo infuriare i sostenitori più radicali di Trump, che accusano apertamente i democratici di essere responsabili.