Il fascismo si nutre di violenza. Nei mesi successivi all’ assalto dei sostenitori di Trump al campidoglio per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 – durante il quale molti rivoltosi avevano minacciato fisicamente Pelosi e il vicepresidente Mike Pence – Trump ha elogiato gli aspiranti sequestratori e assassini come se fossero martiri e ostaggi. E ha promesso di concedergli la grazia se fosse riuscito a tornare alla Casa Bianca. In seguito i suoi stessi collaboratori hanno raccontato che Trump aveva osservato con grande allegria le immagini del caos in tv.

Quando un folle ha quasi ucciso a colpi di martello il marito dell’ex presidente della camera Nancy Pelosi, Donald Trump si è lasciato andare a una serie di battute e prese in giro. In quell’occasione uno dei figli di Trump e altri suoi sostenitori hanno insinuato falsamente che Paul Pelosi se la fosse cercata e che l’aggressione fosse il frutto di una disavventura sessuale.

I movimenti fascisti sono religioni laiche, e come tutte le religioni creano martiri da presentare come prova della loro verità. Il movimento forgiato da Mussolini in Italia ha costruito enormi monumenti per commemorare i camerati caduti. Quello di Trump ha fatto un passo ulteriore: il leader in persona diventerà il martire in capo e il suo sangue sarà la base della sua scalata verso il potere e la vendetta.

Sostenere come hanno fatto in molti che la violenza politica non abbia “diritto di cittadinanza” negli Stati Uniti è tristemente inesatto. Gli omicidi, i linciaggi, le rivolte e i pogrom hanno macchiato ogni pagina della storia politica di questo paese fino ai giorni nostri. Nel 2016 e ancora di più nel 2020, i sostenitori di Trump hanno fatto ricorso alle armi per intimidire gli avversari e gli scrutatori nei seggi. Oggi è evidente che Trump e i suoi adepti pensano alla violenza come una loro caratteristica distintiva nella corsa alle elezioni di novembre.

Altre società sono scivolate nell’autoritarismo a causa di crisi profonde: crolli economici, iperinflazione, sconfitte militari, sommosse civili. Tuttavia, in questo momento gli Stati Uniti non sono in guerra, l’economia è in grande crescita (con una prosperità enorme e abbastanza condivisa), il breve spasmo dell’inflazione dopo la pandemia è stato superato e gli indicatori della salute sociale sono improvvisamente diventati positivi dopo gli anni di Trump alla Casa Bianca, segnati dal peggioramento della situazione. Il crimine e i morti per overdose sono in calo , mentre i matrimoni e le nascite aumentano . Anche i problemi che ancora affliggono il paese testimoniano il successo degli Stati Uniti: i migranti attraversano il confine a centinaia di migliaia perché sanno bene (al contrario degli americani) che il mercato del lavoro è uno dei più allettanti del mondo.

Già prima dell’attentato le elezioni del 2024 si erano trasformate in una battaglia simbolica tra un liberalismo troppo vecchio, debole e incerto per difendere se stesso e un movimento autoritario e reazionario pronto a distruggere ogni barriera e annichilire ogni istituzione. Finora Trump ha rappresentato sempre una minoranza di elettori, ma l’entusiasmo e l’audacia di questa minoranza hanno compensato lo svantaggio numerico. Dopo la sparatoria, Trump e i suoi sostenitori sperano di utilizzare l’iconografia di un orecchio e di una faccia sanguinanti, di un pugno chiuso e del grido “Combattiamo!” per fare proseliti e insediare un leader anticostituzionale che si pone al di sopra delle leggi grazie ai suoi alleati all’interno della corte suprema.

Uno dei motivi per cui questo autolesionismo appare vicino al suo compimento è che la società statunitense non è in grado di capire e reagire alle minacce radicali una volta che hanno assunto una certa dimensione. Per quasi un secolo, nella politica americana la parola “radicale” di solito è stata sinonimo di “marginale”. Comunisti, sostenitori del Ku Klux Klan, militanti delle Black panthers, davidiani, jihadisti islamici. I radicali sono stati regolarmente messi ai margini del grande consenso americano, che spazia dalla socialdemocrazia al conservatorismo. A volte un Joseph McCarthy o un George Wallace hanno aperto una crepa nel consenso generale, ma in passato queste minacce non hanno quasi mai stretto un’alleanza con la politica tradizionale. Incapaci di aggredire le istituzioni dello stato, i movimenti radicali si sono spenti rapidamente.

Trump è tutta un’altra storia, perché i suoi abusi sono stati legittimati da un elettorato forte e numeroso. L’ex presidente ha conquistato e colonizzato uno dei due maggiori partiti del paese, superando indenne (e sta per farlo di nuovo) ogni tentativo di impeachment e procedimento giudiziario avviato per punire i suoi crimini. Trump si è assicurato un seguito enorme che è più numeroso, determinato e diffuso su scala nazionale rispetto a quelli di tutti i demagoghi del passato. Domina la scena ormai da nove anni e oggi i suoi sostenitori sperano di sfruttare l’attentato per prolungare la sua era, almeno fino alla fine della vita del loro leader e magari anche oltre.

Il sistema politico e sociale degli Stati Uniti non è programmato per considerare una persona simile come un alieno. Inevitabilmente, deve accoglierlo e integrarlo. I consulenti di Trump, anche quelli che sono innegabilmente criminali e delinquenti, fanno ormai parte del dialogo al vertice dell’élite statunitense. Il presidente Joe Biden ha quasi mandato all’aria la sua campagna elettorale perché si è sentito in dovere di affrontare Trump in un dibattito. Biden, in fondo, non avrebbe potuto fare altrimenti. Trump è stato nominato per tre volte candidato alla presidenza, dunque è impossibile trattarlo come un rivoltoso che vorrebbe ribaltare lo stato, anche se questo è precisamente ciò che è stato ed è ancora.