Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha promesso il 16 settembre, in occasione del secondo anniversario della morte di Mahsa Jina Amini, che la polizia morale “non infastidirà” le donne che non indossano il velo in pubblico.

“Farò in modo che la polizia morale non infastidisca le donne”, ha affermato il presidente riformista nel corso di una conferenza stampa a Teheran, la prima da quando è stato eletto a luglio.

Il 16 settembre 2022 Amini, una curda iraniana di 22 anni, era morta in prigione in circostanze sospette tre giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo.