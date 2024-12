Nel 2024 la crisi climatica ha scatenato una serie di eventi estremi e un caldo senza precedenti, ha dichiarato il 30 dicembre l’Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm) delle Nazioni Unite. Inoltre le emissioni di gas serra hanno raggiunto livelli da record, garantendo più calore negli anni futuri.

“Quest’anno abbiamo assistito a piogge e inondazioni molto forti, e alla perdita di vite umane in ogni continente”, ha affermato la segretaria generale dell’Omm Celeste Saulo. “Di recente i cicloni tropicali hanno causato un terribile tributo umano ed economico nel dipartimento francese d’oltremare di Mayotte, nell’oceano Indiano. Mentre il caldo intenso ha provocato incendi in decine di paesi, con temperature che hanno superato i 50 gradi in diverse occasioni”.