Il 9 gennaio il principale oppositore mozambicano, Venâncio Mondlane, è tornato nel paese in un contesto di forti tensioni, affermando di essere pronto a dialogare con il governo dopo mesi di manifestazioni contro i presunti brogli nelle elezioni del 9 ottobre.

Dopo più di due mesi trascorsi all’estero per motivi di sicurezza, in seguito all’omicidio di due suoi collaboratori, Mondlane ha detto di voler avviare un dialogo con il Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), il partito al potere nel paese da cinquant’anni.

“Sono qui, in carne e ossa, per dire che se volete negoziare, se volete parlare con me, sono disponibile”, ha dichiarato ai giornalisti presenti all’aeroporto di Maputo, indossando un abito scuro e una collana di fiori finti bianchi.

Contemporaneamente centinaia di sostenitori di Mondlane che cercavano di raggiungere l’aeroporto si sono scontrati con la polizia antisommossa, che ha usato i gas lacrimogeni per disperderli.