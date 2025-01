Il 20 gennaio, subito dopo il suo insediamento, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi in varie materie, dall’immigrazione al clima e all’assalto al congresso.

Il primo effetto concreto si è avuto già il 20 gennaio, quando la piattaforma per i richiedenti asilo lanciata dall’amministrazione Biden ha cessato di funzionare. “Tutti gli appuntamenti sono stati cancellati”, si legge sul sito del servizio.

In serata ha firmato il decreto che dichiara lo stato d’emergenza al confine con il Messico.

“Entrare illegalmente negli Stati Uniti sarà impossibile e rispediremo milioni e milioni di criminali stranieri a casa loro”, ha affermato. “Invierò l’esercito al confine meridionale per bloccare la terribile invasione del nostro paese”.

Il ritiro del secondo emettittore mondiale di gas serra dopo la Cina, che diventerà effettivo tra un anno, mette a rischio gli sforzi internazionali per combattere il riscaldamento globale.

Sull’altra ambizione territoriale del momento, la Groenlandia, il presidente statunitense si è detto “sicuro che la Danimarca finirà per cederla”.

Trump ha inoltre concesso la grazia a più di 1.500 partecipanti all’assalto al congresso del 6 gennaio 2021.

“È un insulto al sistema giudiziario statunitense”, ha reagito Nancy Pelosi, ex presidente democratica della camera dei rappresentanti.

“Imporremo dei dazi ai paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini”, ha poi affermato Trump nel suo discorso.

In serata ha precisato che il 1 febbraio entreranno in vigore dazi del 25 per cento su tutti i prodotti che arrivano negli Stati Uniti dal Messico e dal Canada.