Decine di migliaia di sfollati palestinesi sono in marcia il 27 gennaio verso le loro città e villaggi nel nord della Striscia di Gaza, devastata da quindici mesi di guerra, in seguito a un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio di altri sei ostaggi.

I video girati dall’Afp mostrano un fiume ininterrotto di abitanti di Gaza che procedono, carichi di bagagli o spingendo carretti, lungo la strada costiera che porta verso il nord del territorio.

I palestinesi che viaggiano in automobile sono invece rimasti bloccati su un’altra strada, più a est, in vista di un posto di controllo israeliano.