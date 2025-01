Nel fine settimana Donald Trump ha proposto, nella sorpresa generale, di trasferire la maggior parte dei palestinesi della Striscia di Gaza nei paesi arabi della regione, in particolare in Egitto e Giordania. Il presidente degli Stati Uniti ne ha addirittura parlato con i due capi di stato coinvolti, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il re di Giordania Abdallah II.

Come prevedibile, la proposta è stata subito applaudita dai due leader dell’estrema destra israeliana, il ministro dell’economia Bezalel Smotrich e l’ex ministro della sicurezza Itamar Ben Gvir, dimessosi recentemente per protestare contro l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza. I due non solo approvano l’iniziativa, ma chiedono l’espulsione dei palestinesi già da tempo.