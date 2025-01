“Le minacce nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale sono aumentate, ed è quindi fondamentale rafforzare la nostra presenza in queste regioni”, ha affermato in un comunicato il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen.

La Groenlandia ha più volte affermato di non essere in vendita e di voler decidere liberamente il proprio futuro.

Il mese scorso Trump aveva affermato che il controllo della Groenlandia è “una necessità assoluta per la sicurezza degli Stati Uniti e per la libertà nel mondo”.

La Groenlandia, che ha mire indipendentiste, è ambita per la sua posizione strategica e per le sue risorse minerarie e perolifere non sfruttate, il cui accesso rimane complicato.

Intanto, il 28 gennaio il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricevuto a Berlino la premier danese Mette Frederiksen. Durante la loro conferenza stampa congiunta, Scholz ha affermato che “i confini non dovrebbero essere modificati con la forza”, aggiungendo in inglese “to whom it may concern”, un chiaro riferimento alle mire di Trump sulla Groenlandia.