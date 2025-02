La polizia svedese ha affermato il 6 febbraio che le vittime della più grave sparatoria di massa nella storia del paese, avvenuta il 4 febbraio a Örebro, a ovest di Stoccolma, avevano “varie nazionalità”.

In totale sono morte undici persone, tra cui l’autore della strage, mentre altre sei sono rimaste ferite.

L’attacco si è verificato in un centro di formazione per adulti, che tra le altre cose offriva corsi di svedese per immigrati.