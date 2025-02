Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha affermato il 5 febbraio che non parteciperà a una riunione del G20 tra due settimane in Sudafrica, accusando il paese africano di fare “cose orribili”.

“Il mio compito è promuovere gli interessi dell’America, non sprecare i soldi dei contribuenti e non incoraggiare l’antiamericanismo”, ha dichiarato, deplorando il fatto che “questo gruppo di paesi promuove misure contro il cambiamento climatico e a favore della diversità e dell’inclusione”.

La questione della proprietà della terra è molto discussa in Sudafrica. La maggior parte dei terreni è in mano alla minoranza bianca, una conseguenza delle politiche di appropriazione promosse all’epoca dell’apartheid.

Le iniziative per correggere queste disuguaglianze sono però contestate dalle destre, e anche da Elon Musk, nato in Sudafrica e stretto alleato di Trump.

“Il Sudafrica confisca le terre e tratta MOLTO MALE alcune classi di persone”, aveva scritto Trump sul suo social network Truth Social.

“Ho quindi deciso di sospendere tutti i finanziamenti al Sudafrica finché non sarà stata completata un’indagine approfondita sulla questione”, aveva aggiunto.

“Il governo sudafricano non ha confiscato alcun terreno”, aveva risposto il 3 febbraio Ramaphosa in un comunicato. Secondo Pretoria, la legge non permette alle autorità di effettuare espropri in modo arbitrario, e in ogni caso prevede l’impegno a cercare di raggiungere un accordo con i proprietari.