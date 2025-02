Il governo svedese, sostenuto dal partito d’estrema destra Democratici svedesi (Sd), ha annunciato il 7 febbraio di voler limitare l’accesso alle armi semiautomatiche, dopo la più grave sparatoria di massa nella storia del paese.

“Alcune armi particolarmente letali dovrebbero essere autorizzate per uso civile solo in circostanze eccezionali”, ha affermato in un comunicato. “L’Ar-15 ne è un esempio perché è compatibile con i grandi caricatori di tipo militare e può causare gravi danni in un periodo di tempo molto breve”.

Il 4 febbraio un uomo ha aperto il fuoco in un centro di formazione per adulti a Örebro, a ovest di Stoccolma, uccidendo dieci persone di varie nazionalità, tra cui dei siriani e dei bosniaci.