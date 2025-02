Il 7 febbraio il New York Times ha rivelato che l’amministrazione Trump vuole ridurre il personale dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) dai più di diecimila impiegati attuali a meno di trecento, con una riduzione del 97 per cento.

“I pochi impiegati risparmiati dai licenziamenti lavorano nei settori dell’assistenza sanitaria e umanitaria”, ha riferito il quotidiano, citando tre diverse fonti che sono a conoscenza del piano, e che hanno accettato di rivelarne i contenuti a condizione di anonimato.

Inoltre, gli alti funzionari di Usaid sono stati informati che circa ottocento programmi e contratti gestiti dall’agenzia sono stati cancellati.