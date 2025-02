I due si sono già sfidati nell’ottobre 2023 e in quel caso aveva vinto Noboa. Acclamato da molti ecuadoriani per il suo pugno di ferro contro il narcotraffico che sta divorando un paese un tempo considerato un’oasi di pace, Daniel Noboa, figlio di un miliardario del settore delle banane, è risultato il favorito dopo un breve mandato in seguito alle elezioni anticipate dell’ottobre 2023.

Il presidente uscente Daniel Noboa e l’avvocata Luisa González sono testa a testa nel primo turno delle elezioni presidenziali del 10 febbraio in Ecuador, con una differenza di meno di un punto percentuale, quando sono stati scrutinati il 72 per cento dei voti.

Sportivo, milionario e molto attivo sui social network, Daniel Noboa, 37 anni, è uno dei più giovani capi di stato al mondo. Lo stato di emergenza, la dichiarazione di “guerra” alleanze criminali, la costruzione di prigioni e l’esibizione di detenuti seminudi gli sono valsi paragoni con il suo omologo salvadoregno, Nayib Bukele, trionfalmente rieletto nel febbraio 2024.

Come nel Salvador, le organizzazioni per i diritti umani criticano il prolungamento dello stato di emergenza e l’impiego dei militari nelle strade. Ma secondo Noboa questa politica sta dando i suoi frutti. Il presidente si attribuisce il merito di aver ridotto il tasso record di omicidi da 47 ogni centomila abitanti nel 2023 a 38 nel 2024. Tuttavia “nulla si risolve in un anno”, ripete instancabilmente.

“L’Ecuador è già cambiato e vuole continuare a cambiare, vuole consolidare il suo trionfo”, ha affermato questa settimana. Noboa si definisce di centrosinistra, ma incarna l’élite politica ecuadoriana del mondo degli affari e ha trionfato con il sostegno di una parte della destra.

Con una vittoria a sorpresa nel 2023, dove il suo discorso fermo aveva convinto mentre un candidato alla presidenza veniva assassinato in piena campagna elettorale, fino a quel momento Noboa aveva avuto solo poca esperienza in politica: due anni come deputato e presidente della commissione economica del parlamento.

In quel periodo era stato coinvolto in un presunto conflitto di interessi per aver finanziato di tasca propria il viaggio di sette parlamentari in Russia, uno dei principali mercati per gli affari dell’azienda di famiglia nel settore delle banane.

Nato negli Stati Uniti e laureato in prestigiose università straniere, Daniel Noboa è figlio del magnate delle banane Álvaro Noboa, candidato alla presidenza per ben cinque volte, senza successo.

Appassionato di social network, si mostra vicino alle persone, circondato da donne o con la sua famiglia. Sposato con l’influencer Lavinia Valbonesi, dalla quale ha avuto due figli, ha anche una figlia da un primo matrimonio.