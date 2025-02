Un funzionario di Hamas ha dichiarato che il 9 febbraio le truppe israeliane hanno completato il ritiro da una strada strategica che divide in due la Striscia di Gaza, il corridoio Netzarim. Il ritiro delle truppe fa parte degli accordi previsti nella fragile tregua che Israele e Hamas stanno attuando.

“Le forze israeliane hanno smantellato le loro postazioni militari e hanno ritirato completamente i loro carri armati dal corridoio Netzarim sulla via Salah al Din, permettendo ai veicoli di passare liberamente in entrambe le direzioni”, ha dichiarato un funzionario del ministero dell’interno della Striscia di Gaza, gestito da Hamas.

Un giornalista dell’Afp che si trovava nell’area di Netzarim, che controlla i punti di accesso chiave tra il nord e il sud del territorio, ha dichiarato che il 9 febbraio in effetti non erano presenti forze armate israeliane.

I giornalisti dell’Afp hanno visto auto, autobus, camioncini e carretti trainati da asini percorrere via Salah al Din sia da nord sia da sud, attraversando il corridoio Netzarim, dove si trovava un checkpoint israeliano.

Secondo un alto funzionario di Hamas, il ritiro israeliano da Netzarim era stato programmato per il 9 febbraio, secondo i termini di una tregua entrata in vigore il 19 gennaio, dopo oltre quindici mesi dall’inizio dell’operazione militare nella Striscia di Gaza.

L’Afp non è in grado di verificare in modo indipendente i dettagli dell’accordo di cessate il fuoco, perché il testo non è stato reso pubblico.

Un funzionario della sicurezza israeliana, che ha chiesto l’anonimato, ha dichiarato all’Afp: “Ci stiamo preparando ad attuare l’accordo di cessate il fuoco secondo le linee guida dei vertici politici”.