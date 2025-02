Il 10 febbraio il movimento palestinese Hamas ha annunciato che rinvierà il prossimo rilascio degli ostaggi israeliani previsto nell’ambito della tregua a Gaza. Israele ha ordinato all’esercito di prepararsi a “tutti gli scenari”.

In un momento in cui la tregua rischia di andare in frantumi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, principale alleato di Israele, è tornato a dichiarare che ai palestinesi non sarà permesso di tornare nella Striscia di Gaza.

Il prossimo rilascio di ostaggi israeliani in cambio di quello di prigionieri palestinesi era previsto per il 15 febbraio, come parte dell’accordo entrato in vigore il 19 gennaio, dopo 15 mesi di conflitto nella Striscia di Gaza.

Gli ostaggi sono stati rapiti in un attacco senza precedenti contro Israele il 7 ottobre 2023 da un commando di Hamas.

“Il rilascio degli ostaggi è stato rinviato fino a nuovo ordine” finché Israele “non adempirà ai suoi obblighi”, ha dichiarato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine al Qassam, il braccio armato di Hamas, in un comunicato.

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha immediatamente denunciato “una totale violazione dell’accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”. L’esercito ha ricevuto l’ordine di “prepararsi a tutti gli scenari”, ha dichiarato in un comunicato.