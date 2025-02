Ma Trump è tornato alla carica una seconda volta, poi una terza, tra interviste e interventi sul suo social network, Truth. Il 10 febbraio il presidente si è spinto ancora più in là con un’intervista a Fox News, dichiarando che i palestinesi non potranno più tornare a Gaza come aveva inizialmente suggerito. In sostanza, Trump ha detto che i palestinesi saranno talmente felici nei luoghi in cui gli saranno assegnate delle nuove case che non avranno alcun motivo per tornare nella Striscia.

Se qualcuno ha ancora il minimo dubbio sul fatto che il presidente degli Stati Uniti sia estremamente serio quando ipotizza questo scenario, considerato del tutto illegale dalla stragrande maggioranza del pianeta, il fatto che ne parli quasi ogni giorno dimostra che crede assolutamente in quello che dice. Ed è qui che le cose si fanno pericolose.

Trump sente le critiche ma tira dritto per la sua strada, dopo aver riconquistato la presidenza grazie a una volontà di ferro e alla convinzione che nessuno possa tenergli testa. Per lui tutto si basa sui rapporti di forza, convinto (senza sbagliare) che gli Stati Uniti siano in una posizione dominante nel mondo a livello militare, economico e tecnologico.