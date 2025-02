I colloqui per la formazione di quello che dovrebbe essere il primo governo di estrema destra in Austria si sono arenati il 12 febbraio, con i partiti che hanno espresso disaccordo su alcuni incarichi chiave.

Il Partito della libertà dell’Austria (Fpö, di estrema destra), che a settembre è stato per la prima volta in testa ai sondaggi nazionali, dall’inizio di gennaio sta negoziando con il Partito popolare (Övp), da sempre al governo, per formare un nuovo governo.

Ma dalla scorsa settimana sono apparse dei problemi nel negoziato, con il leader radicale dell’Fpö, Herbert Kickl, che ha insistito sul fatto che il suo partito vuole sia il ministero dell’interno sia quello delle finanze, possibilità che l’Övp ha rifiutato.

In una dichiarazione di mercoledì, l’Övp ha affermato di volere ottenere il ministero dell’interno e trasferire le questioni relative all’asilo e alla migrazione in un nuovo ministero separato.

L’Fpö, a sua volta, ha respinto la proposta dell’Övp in quanto “irta di numerosi problemi costituzionali” e “destinata a fallire”.

I protocolli dei negoziati trapelati nel fine settimana hanno mostrato numerose questioni in sospeso, tra cui la politica dell’Unione europea e il trattamento dei richiedenti asilo. Se i colloqui andranno a buon fine, sarebbe il primo governo austriaco guidato dall’estrema destra.