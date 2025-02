La polizia di Panamá ha respinto dal suo territorio una carovana di migranti provenienti dalla Costa Rica, intimando loro di sottoporsi a un processo di rimpatrio.

Al valico di frontiera di Paso Canoas, più di trecento chilometri a ovest di Città di Panamá, la polizia in assetto antisommossa ha rifiutato di far entrare decine di migranti, la maggior parte dei quali venezuelani, senza documenti, e li ha costretti a tornare in territorio costaricano, situato a nord di Panamá, ha osservato l’Afp presente sul posto.

Dopo le trattative i migranti sono saliti a bordo di un autobus per essere portati in un centro di accoglienza di frontiera in Costa Rica, secondo l’accordo raggiunto tra i ministri della sicurezza dei due paesi confinanti.

Saranno sottoposti a controlli biometrici per escludere eventuali precedenti penali e saranno poi inviati in autobus a Panamá per il rimpatrio “per via aerea o marittima”, secondo una dichiarazione del ministero della sicurezza panamense, che afferma di voler “garantire un flusso migratorio ordinato, legale, umanitario e sicuro”.

Di ritorno dal Messico e dall’America Centrale i migranti, tra cui diversi bambini, si trovavano in Costa Rica da quattro giorni e intendevano proseguire il loro viaggio verso il Sudamerica passando per Panamá.