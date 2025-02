Il parlamento italiano in seduta comune ha eletto quattro giudici della corte costituzionale: Francesco Saverio Marini con cinquecento voti, Massimo Luciani con 505 voti, Maria Alessandra Sandulli con 502 preferenze e Roberto Cassinelli con 503.

Era dal novembre del 2023 che il parlamento doveva eleggere i giudici della corte costituzionale per sostituire quelli il cui mandato era finito, ma per tredici volte non si era riusciti a trovare un accordo tra le forze parlamentari. Per eleggerli infatti è necessaria una maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Così da novembre del 2023 la consulta era formata da undici componenti.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni si è congratulata con i giudici in una nota e ha espresso la sua soddisfazione per “l’ampio accordo raggiunto tra le forze parlamentari”, che ha consentito l’ elezione dei quattro componenti mancanti della corte, composta di solito da quindici giudici.

Francesco Saverio Marini, 55 anni, di Roma, indicato da Fratelli d’Italia, è stato consigliere giuridico di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi dal gennaio 2024 a oggi. È stato professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico del dipartimento di giurisprudenza dell’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, della quale è prorettore per gli affari giuridici. È componente e vicepresidente del consiglio di presidenza della corte dei conti. Il padre, Annibale Marini, è stato presidente della corte costituzionale tra il 2005 e il 2006.

Roberto Nicola Cassinelli, 69 anni, di Genova è stato indicato da Forza Italia, è avvocato civilista e amministrativista, è stato deputato e senatore in diverse legislatura eletto con Forza Italia. Massimo Luciani, 72 anni, di Roma è stato indicato dal Partito democratico, è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Roma “La Sapienza”. È stato presidente dell’associazione italiana dei costituzionalisti per il triennio 2015-2018.

Infine Maria Alessandra Sandulli, 68 anni, di Napoli è stata una candidatura tecnica. Docente ordinaria di diritto amministrativo e di giustizia amministrativa all’università degli studi “Roma Tre”, Sandulli fa parte del collegio garante della costituzionalità delle norme della repubblica di San Marino.