Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Secondo un’ong locale, dal 14 febbraio almeno diecimila profughi congolesi sono arrivati in Burundi.

Non c’è stata alcuna resistenza da parte dei soldati congolesi, che la mattina del 14 febbraio avevano ricevuto l’ordine di lasciare le basi militari di Bukavu. Saccheggi di negozi e depositi merci sono stati segnalati in città a partire dalla serata dello stesso giorno.

Il governo congolese ha denunciato in un comunicato il “piano ruandese di occupazione e saccheggio” dell’est della Rdc.

Il 15 febbraio, in occasione di un vertice ad Addis Abeba, in Etiopia, l’Ua aveva chiesto “il ritiro immediato dell’M23 e dei suoi sostenitori”, mettendo in guardia dalla “balcanizzazione della Rdc”, dove vaste aree di territorio sfuggono ormai al controllo del governo.

Secondo l’Onu, circa quattromila soldati ruandesi sono presenti nell’est della Rdc e quasi tremila persone sono morte nelle violenze delle ultime settimane.

Di recente la comunità internazionale ha chiesto più volte la fine delle ostilità, temendo la trasformazione del conflitto in una guerra regionale.