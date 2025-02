Spiazzati dai colloqui tra Washington e Mosca sulla guerra in Ucraina, una decina di leader di paesi dell’Unione europea e della Nato si sono riuniti il 17 febbraio a Parigi per discutere della sicurezza dell’Europa. Nonostante alcune divergenze sull’invio di forze di pace in Ucraina, hanno esortato gli Stati Uniti a rimanere coinvolti nella sicurezza del continente.

Il vertice di Parigi arriva pochi giorni dopo l’invito rivolto dal presidente statunitense Donald Trump al suo collega russo Vladimir Putin a negoziare direttamente la fine della guerra nel corso di un incontro bilaterale in Arabia Saudita, che non è ancora stato fissato.

Il 18 febbraio sono però cominciati in Arabia Saudita i colloqui tra una delegazione statunitense e una russa, guidate rispettivamente dal segretario di stato Marco Rubio e dal ministro degli esteri Sergej Lavrov, per preparare l’incontro tra Trump e Putin, e per discutere di come mettere fine alla guerra in Ucraina.

Al momento non è prevista una partecipazione ai negoziati dell’Ucraina e dei suoi alleati europei.