D’altronde è comprensibile. Il presidente statunitense non aveva avvertito nessuno della sua iniziativa. Non aveva sentito gli ucraini, i diretti interessati, che hanno scoperto tutto attraverso una telefonata di Trump a Volodymyr Zelenskyj dopo la conversazione con Putin. Ma soprattutto gli europei sono stati chiaramente lasciati in panchina. Trump porta avanti una politica imperiale perché questa è la natura del suo secondo mandato, come ormai risulta chiaro a tutti.

Una volta svanito lo sgomento, però, è arrivato il momento dell’analisi. Per gli ucraini ci sono dei pro e dei contro (che chiaramente sono di più dei primi). Tra gli aspetti positivi c’è il fatto che non si sia concretizzato lo scenario catastrofico di un negoziato segreto e di un accordo di pace stile prendere o lasciare. Trump ha proposto a Zelenskyj la creazione di “gruppi di lavoro” per elaborare un piano in vista della trattativa. Il presidente ucraino ne parlerà nel fine settimana in un incontro con il vicepresidente statunitense JD Vance a Monaco. Ufficialmente, dunque, non esiste ancora un piano definitivo. E questa è una buona notizia per l’Ucraina.

Fra i contro c’è invece il fatto che Trump, come previsto, vuole discutere dell’Ucraina direttamente con Putin. Da uomo a uomo, o meglio da uomo forte a uomo forte, anche se i precedenti non pendono a favore di Washington.

Per l’Ucraina si tratta di un aspetto inquietante, perché anche se ci sarà una consultazione prima del vertice che Trump vuole organizzare in Arabia Saudita, le prospettive sono poco incoraggianti. Dopo la fine delle ostilità, infatti, all’orizzonte per Kiev incombe un accordo di pace senza garanzie di sicurezza. Un’evoluzione che permetterebbe alla Russia di tornare alla carica come e quando vorrà, con un pretesto qualsiasi.