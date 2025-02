Il 18 febbraio l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro è stato incriminato per aver pianificato un tentativo di colpo di stato, il cui obiettivo era impedire l’insediamento del suo successore Luiz Inácio Lula da Silva.

La procura ha annunciato in un comunicato l’incriminazione di Bolsonaro, in carica dal 2019 al 2023, e di altre trentatré persone coinvolte nel presunto piano per “sovvertire la democrazia”.

L’atto d’accusa è stato trasmesso al tribunale supremo federale, che dovrà decidere se aprire un processo. In base al testo, Bolsonaro è accusato di “pianificazione di un colpo di stato”, di “tentativo di sovvertire con la violenza lo stato di diritto democratico” e di “organizzazione criminale armata”.

In caso di processo, l’ex presidente rischia una condanna tra i dodici e i quarant’anni di prigione.