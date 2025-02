L’asteroide 2024 Yr4, scoperto di recente, ha il 3,1 per cento di probabilità di colpire la Terra nel 2032, il dato più alto dall’inizio delle rilevazioni, ha affermato il 18 febbraio la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti.

“Non sono in preda al panico”, ha dichiarato all’Afp Bruce Betts dell’ong statunitense The Planetary Society, precisando però che bisognerà monitorare con attenzione l’asteroide.

In caso di collisione con la Terra, l’impatto potrebbe essere cinquecento volte più potente della bomba atomica di Hiroshima, secondo le stime attuali. “L’asteroide potrebbe spazzare via un’intera città o causare un gigantesco tsunami, per esempio”, ha spiegato Betts.

Anche se al momento il rischio di collisione appare remoto, il 3,1 per cento di probabilità è il dato più alto da quando sono cominciate le rilevazioni, più di vent’anni fa.

Nel dicembre 2004 l’asteroide Apophis aveva suscitato allarme nella comunità scientifica per una probabilità del 2,7 per cento che colpisse la Terra nel 2029. Il dato era però sceso rapidamente, avvicinandosi allo zero.

Allo stesso modo, anche le previsioni per l’asteroide 2024 Yr4 sono destinate a cambiare nel prossimo futuro, man mano che si raccolgono ulteriori dati.