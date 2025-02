Il 20 febbraio l’ex presidente boliviano Evo Morales ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 17 agosto, sfidando apertamente un divieto della giustizia, che l’ha dichiarato ineleggibile, e che ha anche emesso un mandato d’arresto contro di lui per “traffico aggravato di esseri umani nei confronti di una minorenne”.

In una conferenza stampa tenuta nella sua roccaforte nella provincia centrale di Chapare, Morales, 65 anni, ha affermato che si candiderà per un partito diverso dal Movimento per il socialismo (Mas, sinistra), la formazione al potere che ha guidato per molti anni.

“Trionferemo con il Fronte per la vittoria”, ha dichiarato l’ex presidente (2006-2019), riferendosi al suo nuovo partito.