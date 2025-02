“Il presidente Trump è molto frustrato per il comportamento di Zelenskyj, che non sembra voler cogliere la grande opportunità che gli abbiamo dato”, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz.

Bersaglio delle invettive di Donald Trump ed Elon Musk, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è sottoposto a pressioni crescenti per cooperare con gli Stati Uniti, che puntano a chiudere in tempi rapidi la guerra con la Russia.

Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Russia sta causando una frattura tra Washington e Kiev, che dipende dagli aiuti statunitensi per resistere all’invasione russa.

Trump e Zelenskyj si sono scambiati pesanti attacchi personali dopo i colloqui russo-americani del 18 febbraio in Arabia Saudita.

“Zelenskyj è disprezzato dal popolo ucraino”, ha dichiarato Musk sul social network X, di cui è proprietario, mentre il 19 febbraio Trump aveva definito il presidente ucraino un “dittatore”.

Zelenskyj aveva reagito affermando che “Trump vive in uno spazio di disinformazione creato dalla Russia”. In precedenza aveva respinto una proposta di Washington in base alla quale, in cambio degli aiuti statunitensi già forniti, Kiev avrebbe dovuto garantire l’accesso al 50 per cento dei minerali strategici dell’Ucraina.

Waltz ha definito “inaccettabili” gli “insulti” rivolti dal presidente ucraino a Trump.