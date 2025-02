Il 26 febbraio Milorad Dodik, presidente dell’entità serba della Bosnia Erzegovina, è stato condannato a un anno di prigione e a sei anni d’interdizione dai pubblici uffici.

La procura aveva chiesto cinque anni di prigione e dieci d’interdizione dai pubblici uffici.

Dodik, 65 anni, era stato incriminato per non aver rispettato l’autorità e le decisioni del tedesco Christian Schmidt, l’Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, incaricato di garantire l’applicazione dell’accordo di pace che mise fine alla guerra che tra il 1992 e il 1995 aveva insanguinato questa ex repubblica jugoslava.

In particolare, nel luglio 2023 Dodik aveva promulgato, in qualità di presidente della Repubblica Serba (una delle due entità che compongono il paese insieme alla Federazione croato-musulmana), due leggi che erano state annullate da Schmidt.

Approvate dall’assemblea nazionale della Repubblica Serba, le leggi stabilivano che le sentenze della corte costituzionale della Bosnia Erzegovina e le decisioni dell’Alto rappresentante non sarebbero state applicate nell’entità serba.