Gli autori del programma chiedono anche la privatizzazione del National weather service (Nws), che dovrebbe affidare le previsioni meteorologiche ad aziende come AccuWeather.

La Noaa è nel mirino degli ideologi ultraconservatori legati al cosiddetto “Project 2025”, un programma politico lanciato nel 2022 dal centro studi The heritage foundation e a cui l’amministrazione Trump sembra volersi ispirare.

Molte agenzie governative sono state colpite nelle ultime settimane dai drastici tagli di personale imposti dal nuovo dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), guidato da Elon Musk e accusato da molti di abusare del suo potere.

Centinaia di scienziati ed esperti sono stati licenziati dalla National oceanic and atmospheric administration (Noaa), l’agenzia statunitense responsabile delle previsioni meteorologiche, dell’analisi del clima e della conservazione degli oceani, ha affermato il 27 febbraio un deputato democratico.

“Centinaia di scienziati ed esperti della Noaa hanno appena ricevuto la notizia che in questo momento tutti i dipendenti pubblici federali temono”, ha affermato il deputato democratico della California Jared Huffman in un comunicato.

“Musk e la sua commissione fittizia stanno cancellando programmi federali fondamentali”, ha dichiarato. “I cittadini statunitensi dipendono dalla Noaa per avere previsioni gratuite e accurate, e per ricevere informazioni d’emergenza in caso di disastri naturali”.

“Licenziare scienziati, esperti e funzionari, e tagliare programmi fondamentali, costerà molte vite umane”, ha aggiunto.

Contattato dall’Afp, un portavoce della Noaa, Theo Stein, ha risposto che l’agenzia non fornisce informazioni su questioni che riguardano il personale.