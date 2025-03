Il presidente repubblicano non ha chiarito a quali manifestazioni si riferisse, ma nel 2024 in vari campus universitari degli Stati Uniti sono state organizzate manifestazioni a sostegno della Palestina, più volte denunciate da Trump durante la campagna elettorale.

Il 3 marzo il governo statunitense ha minacciato di rescindere contratti per un valore di più di cinquanta milioni di dollari con la prestigiosa Columbia university a New York, accusandola di non aver protetto gli studenti ebrei.

Negli Stati Uniti il sistema dell’istruzione è ampiamente decentralizzato, ma il governo federale mantiene una certa influenza attraverso i fondi che stanzia, in particolare per le scuole in aree povere o per i bambini con difficoltà di apprendimento.

Trump ha già sospeso vari finanziamenti alle scuole, tra cui quelli legati alle politiche per la diversità e l’inclusione.

L’istruzione è un campo di battaglia cruciale per la destra statunitense, che accusa le scuole d’indottrinare i bambini con l’ideologia woke.

Il termine woke, legato alle lotte per i diritti degli afroamericani, è continuamente evocato dalla destra statunitense, con un significato distorto, per denunciare quella che considera un’eccessiva attenzione per le rivendicazioni delle minoranze e per le ingiustizie sociali e climatiche.