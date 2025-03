All’inizio dell’attacco, condotto dal gruppo Hafiz Gul Bahadur, che sostiene il regime dei taliban in Afghanistan, gli attentatori suicidi hanno diretto due automobili cariche di esplosivi contro il complesso della caserma.

Gli attacchi sono aumentati da quando i taliban sono tornati al potere in Afghanistan, nell’agosto 2021.

Secondo il Centro per la ricerca e gli studi sulla sicurezza di Islamabad, il 2024 è stato l’anno più letale in Pakistan da quasi un decennio, con più di 1.600 persone uccise negli attacchi, tra cui 685 membri delle forze di sicurezza.

Islamabad accusa Kabul di non contrastare i miliziani che si rifugiano in territorio afgano e da lì pianificano attacchi in Pakistan.

Il regime dei taliban smentisce e a sua volta accusa il Pakistan di sostenere cellule terroristiche in Afghanistan, riferendosi in particolare al ramo regionale del gruppo Stato islamico.

“Rapporti d’intelligence confermano inequivocabilmente il coinvolgimento dei taliban afgani nell’attacco”, ha affermato l’esercito pachistano il 5 marzo.

Kabul non ha ancora reagito all’accusa.