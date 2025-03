“Abbiamo appena cominciato”, ha affermato il 4 marzo il presidente statunitense Donald Trump nel suo primo discorso al congresso, davanti a eletti repubblicani euforici e democratici angosciati, dopo aver già messo in subbuglio nel giro di poche settimane le istituzioni degli Stati Uniti e l’ordine mondiale.

“Gli Stati Uniti stanno tornando con forza sulla scena internazionale in un modo che il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più”, ha dichiarato durante un discorso di quasi due ore costellato di superlativi e affermazioni tanto eclatanti quanto impossibili da verificare.

Gli eletti democratici, in minoranza sia al senato sia alla camera dei rappresentanti, hanno cercato di esprimere il loro disaccordo.

All’arrivo di Trump, un’eletta democratica ha mostrato un cartello con la scritta “tutto questo non è normale”. Molti deputati e senatori democratici hanno lasciato l’aula durante il discorso, mentre un eletto è stato espulso dopo aver protestato ad alta voce.