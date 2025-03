Il 4 marzo, durante il suo primo discorso al congresso, Trump ha riferito di aver ricevuto una lettera da Zelenskyj, che si sarebbe detto pronto a firmare un accordo sui minerali strategici ucraini e ad avviare negoziati di pace con la Russia, con la mediazione degli Stati Uniti.

Poche ore prima Zelenskyj aveva proposto una tregua con la Russia in cielo e in mare in modo da avviare i negoziati per “una pace durevole sotto la guida di Donald Trump”.