I loro profili tradiscono l’orientamento di questa amministrazione, sia nel merito che nella forma. È un orientamento che non promette niente di buono per l’Ucraina né per l’Europa. Il personaggio più significativo è senz’altro Vance. È stato lui a suonare la carica contro Volodymyr Zelenskyj nello studio ovale: un ruolo insolito per un vicepresidente, soprattutto quando si rivolge a un capo di stato.

L’entourage di Trump somiglia a una corte imperiale: l’importante è essere ben visti dal capo e fargli da spalla. Ma Vance porta avanti un programma tutto suo. Ultraconservatore di 40 anni, è legato al clan degli “oligarchi” della tecnologia e in particolare a Peter Thiel, un ideologo del libertarisimo, filosofia che invoca una riduzione estrema delle prerogative dello stato.

Vance si è imposto nel giro di poco tempo, soprattutto con il suo discorso alla conferenza di Monaco con cui ha sconvolto gli europei elogiando l’estrema destra. In questo momento il vicepresidente sembra aver conquistato molto spazio all’interno della squadra di Trump, mentre Musk appare piuttosto ai margini. Vance non nutre grande interesse per l’Ucraina. Qualche mese prima delle elezioni aveva addirittura rivelato che del destino di Kiev gli importava poco.