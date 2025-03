In una lettera indirizzata il 5 marzo alle autorità bangladesi, il Programma alimentare mondiale (Pam) ha precisato che l’importo della razione alimentare giornaliera passerà da 12,5 a 6 dollari per rifugiato.

Le Nazioni Unite hanno avvertito che a partire da aprile, in assenza di finanziamenti dell’ultima ora, dimezzeranno le razioni alimentari distribuite a più di un milione di rifugiati rohingya in Bangladesh.

Il Bangladesh ospita più di un milione di rifugiati rohingya, una minoranza musulmana in fuga dalle persecuzioni in Birmania. I rifugiati vivono in condizioni precarie in campi improvvisati a Cox’s Bazar, nel sud del paese.

“Le razioni alimentari dei rohingya erano già state ridotte nel 2023”, ha dichiarato all’Afp Shamsud Douza, capo dell’agenzia bangladese che si occupa di rifugiati.

“All’epoca le razioni erano state ridotte da 12,5 a 10 e poi a 8 dollari al giorno, ma stavolta si parla addirittura di dimezzarle”, ha aggiunto, esprimendo forte preoccupazione.