Il 7 marzo l’esercito russo ha condotto un massiccio bombardamento contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, al quale Kiev ha risposto usando per la prima volta i caccia francesi Mirage 2000, pochi giorni prima di un incontro diplomatico tra una delegazione ucraina e una statunitense in Arabia Saudita.

L’aeronautica militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 34 missili e un centinaio di droni, in un momento in cui la sospensione degli aiuti militari statunitensi potrebbe indebolire le capacità di difesa aerea del paese.

Il 6 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj aveva effettuato una visita a Bruxelles in occasione di un vertice straordinario dell’Unione europea dedicato al rafforzamento della difesa europea.

In un contesto geopolitico profondamente mutato, con il disimpegno degli Stati Uniti, i ventisette hanno dato il via libera a un piano della Commissione europea che punta a mobilitare quasi ottocento miliardi di euro per la difesa dell’Europa, di cui 150 miliardi in prestiti, e a fornire un sostegno immediato all’Ucraina.

Inoltre, i ventisette, con l’eccezione dell’Ungheria, hanno concordato che “non possono esserci negoziati di pace senza la partecipazione dell’Ucraina”.