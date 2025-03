Il Venezuela ha fissato per il 25 maggio le elezioni per il rinnovo dei governatori dei suoi più di venti stati, precisando che si svolgeranno anche nell’Esequibo, una regione di 160mila chilometri quadrati sulla quale Caracas ha proclamato la propria sovranità nel 2024, in seguito a un referendum organizzato in Venezuela.

Il governo venezuelano non ha chiarito chi potrà votare e come funzionerà lo scrutinio nella regione, che ha 125mila abitanti, cioè un quinto della popolazione della Guyana.

Caracas sostiene che un accordo firmato a Ginevra nel 1966, prima dell’indipendenza della Guyana, ponga le basi di una soluzione negoziata della disputa al di fuori della Cig, e che il fiume Esequibo costituisca un confine naturale, come nel settecento all’epoca dell’Impero spagnolo.