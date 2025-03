“Trump sta attaccando le famiglie, i lavoratori e le imprese canadesi, e noi non gli permetteremo di avere successo”, ha aggiunto.

“Noi canadesi siamo sempre pronti quando qualcuno ci lancia il guanto di sfida. Gli americani devono stare molto attenti. Nel commercio come nell’hockey, sarà il Canada a vincere”, ha dichiarato, con un riferimento ai dazi doganali di Trump e alla rivalità sportiva tra i due paesi.

Dopo la sua elezione Carney ha tenuto un discorso in cui si è scagliato contro il presidente statunitense Donald Trump, affermando che “il Canada non farà mai parte degli Stati Uniti”.

Il 9 marzo il Partito liberale, al governo, ha eletto Mark Carney come nuovo leader e futuro primo ministro in sostituzione di Justin Trudeau, che aveva annunciato le dimissioni il 6 gennaio dopo alcune settimane di crisi politica.

“Sono giorni bui, causati da un paese di cui non ci possiamo più fidare”, ha proseguito.

“Gli americani vogliono le nostre risorse, la nostra acqua, la nostra terra”, ha avvertito Carney. “Se ottenessero quello che vogliono, distruggerebbero il nostro stile di vita. Negli Stati Uniti non avremmo neanche il diritto di usare la lingua francese”, ha aggiunto, passando più volte dall’inglese al francese, la lingua usata nella provincia del Québec.

Carney, 59 anni, che in passato è stato governatore sia della banca del Canada sia della banca d’Inghilterra, diventerà ufficialmente primo ministro nei prossimi giorni.

Tuttavia, potrebbe non rimanere in carica per molto tempo, dato che le elezioni legislative dovranno essere indette entro ottobre.

“Carney era considerato l’unico candidato che avrebbe dato ai liberali una possibilità di vincere le elezioni”, ha commentato Cameron D. Anderson della University of Western Ontario.

Sfiderà Pierre Poilievre, leader del Partito conservatore, in leggero vantaggio nei sondaggi.