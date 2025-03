La scritta era però finita nel mirino dei repubblicani dopo il ritorno al potere di Donald Trump, che all’epoca dell’omicidio di Floyd era in carica per il suo primo mandato.

“Vogliono cancellare la memoria di quello che è successo”, ha dichiarato all’Afp una donna afroamericana venuta a dare un’ultima occhiata alla scritta.

“Questa scritta era importante per noi”, ha detto invece Tajuana McCallister, 57 anni, un’infermiera del Maryland.

“Ma evidentemente la storia degli afroamericani in questo paese non è importante per lui”, ha aggiunto, indicando la Casa Bianca in un chiaro riferimento a Trump.