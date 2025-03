Una delegazione statunitense che dovrebbe proporre al Cremlino una tregua nella guerra in Ucraina è in viaggio verso la Russia, ha annunciato il 13 marzo la presidenza russa.

La delegazione statunitense dovrebbe presentare al Cremlino una proposta di Donald Trump di una tregua di trenta giorni, già accettata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che l’11 marzo aveva partecipato a dei colloqui con Washington a Jedda, in Arabia Saudita.

Il 12 marzo il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha invitato la Russia ad accettare la tregua “senza porre condizioni”.

Trump ha espresso la speranza che anche il presidente russo Vladimir Putin possa approvare il piano, pur rimanendo evasivo sulle pressioni che potrebbe esercitare sulla Russia in caso di rifiuto.

Dopo il suo insediamento Trump ha riallacciato i rapporti con Putin, con grande disappunto di Kiev e di molti suoi alleati europei.

Washington e Mosca hanno concordato di ripristinare le relazioni bilaterali e di mettere fine in tempi rapidi al conflitto in Ucraina, con delegazioni dei due paesi che si sono già incontrate in Arabia Saudita e in Turchia. Trump ha inoltre ripreso la retorica del Cremlino, sembrando voler attribuire a Kiev la responsabilità dell’invasione russa.