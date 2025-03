Foto e video pubblicati sui social network mostrano auto coperte di detriti, case danneggiate, soffitti crollati e abitanti in preda al panico in strada nel cuore della notte.

Secondo l’Ansa, una donna è rimasta leggermente ferita, mentre danni materiali sono stati segnalati in varie zone della Campania, tra cui Bagnoli, un quartiere nella parte ovest di Napoli, dove il 13 marzo le scuole sono rimaste chiuse.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che sta monitorando la situazione ed è in contatto con il dipartimento della protezione civile.

L’area vulcanica dei Campi Flegrei è stata colpita da vari terremoti negli ultimi anni. Anche l’ultimo sisma di rilievo, nel maggio 2024, era stato di magnitudo 4,4. Questi due terremoti sono stati i più forti degli ultimi quarant’anni.

L’area è una grande caldera in stato di quiescenza, su un perimetro di quindici chilometri per dodici, che si è formata in seguito a violente eruzioni. Considerata la più grande caldera attiva d’Europa, si trova vicino al mare tra i comuni di Napoli e Pozzuoli.