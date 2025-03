Il 17 marzo un tribunale georgiano ha condannato ad altri quattro anni e mezzo di prigione l’oppositore ed ex presidente Mikheil Saakashvili, incarcerato dal 2021, portando così la pena totale a dodici anni e mezzo.

Saakashvili, 57 anni, era stato arrestato nel 2021 appena rientrato nel paese dopo aver trascorso alcuni anni all’estero, in particolare in Ucraina, dove aveva ottenuto la cittadinanza e ricoperto cariche ufficiali.

Alla guida della Georgia tra il 2004 e il 2013, Saakashvili era già stato condannato in contumacia nel 2018 a sei anni di prigione per abuso di potere, e la settimana scorsa a nove anni per appropriazione indebita.