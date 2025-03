La misura più controversa della riforma prevede l’irrigidimento delle condizioni di accesso al Personal independence payment (Pip), il sussidio per le persone affette da disabilità o disturbi mentali.

Il 18 marzo il governo laburista britannico ha annunciato tagli da cinque miliardi di sterline all’anno agli aiuti per le persone affette da disabilità o malattie croniche.

Un portavoce del primo ministro Keir Starmer aveva affermato il 17 marzo che il numero dei beneficiari del Pip è ormai insostenibile, deplorando il fatto che, a partire dalla pandemia di covid-19, “molti dichiarano ansia o depressione come disturbo principale”.

Il 16 marzo il ministro della salute Wes Streeting aveva accusato i medici di diagnosticare con troppa leggerezza i disturbi mentali.

In una fase di ristagno dell’economia, il governo sta cercando di ridurre le spese per mantenere la promessa di non aumentare le tasse.

I dazi doganali imposti dal presidente statunitense Donald Trump e la decisione di aumentare la spesa militare complicano ulteriormente la situazione.