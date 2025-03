Il 18 marzo il Bundestag, il parlamento federale tedesco, ha approvato un grande piano di investimenti, promosso dal futuro cancelliere Friedrich Merz, che modifica le regole costituzionali di bilancio per favorire il riarmo e la modernizzazione del paese, in un quadro geopolitico profondamente mutato.

Il pacchetto, costituito da diverse centinaia di miliardi di euro destinati alla difesa e alle infrastrutture, è stato approvato da 513 deputati, cioè con la maggioranza dei due terzi necessaria per modificare le regole costituzionali.

L’approvazione del piano è una svolta storica per la Germania, che per decenni ha promosso l’ortodossia di bilancio e che ha trascurato a lungo la spesa militare per rifugiarsi sotto l’ombrello degli Stati Uniti.

Ma tutto è cambiato dopo l’invasione russa dell’Ucraina e il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che sta allentando i legami con l’Europa per avvicinarsi alla Russia.

Le cifre in gioco sono colossali e avranno ripercussioni ben oltre la Germania. Secondo le stime, tra i mille e i 1.500 miliardi di euro saranno iniettati nell’economia tedesca nel corso dei prossimi dieci anni.