“Un provvedimento giudiziario può essere contestato in appello”, ha sottolineato Roberts, nominato da George W. Bush nel 2005, in un raro intervento pubblico.

“Da più di due secoli è riconosciuto che la destituzione di un giudice non è la risposta appropriata a un provvedimento giudiziario sgradito”, ha affermato il 18 marzo in un comunicato John Roberts, il presidente della corte suprema, senza citare esplicitamente Trump.

Il 15 marzo il giudice Boasberg aveva accolto un ricorso presentato da due associazioni per i diritti civili sospendendo per quattordici giorni le espulsioni dei venezuelani, presunti membri della banda criminale Tren de Aragua. Le espulsioni erano state ordinate da Trump sulla base di una legge del 1798, che permette di far arrestare o espellere i cittadini di stati nemici in tempo di guerra.

La legge è stata usata solo tre volte: durante la guerra angloamericana del 1812, durante la prima guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale, in quest’ultimo caso per internare più di centomila cittadini giapponesi e statunitensi di origine giapponese.

Nonostante la sentenza, i venezuelani erano stati comunque trasferiti in Salvador, dove sono stati rinchiusi in una prigione di massima sicurezza.

La Casa Bianca si è giustificata affermando che al momento della sentenza i tre aerei che trasportavano i venezuelani erano già decollati.

Il 17 marzo il giudice Boasberg aveva però espresso forti dubbi su questa ricostruzione, chiedendo spiegazioni al governo.