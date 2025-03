I manifestanti hanno gridato “Fuori Hamas” e “Hamas terrorista”, come hanno riferito alcuni testimoni.

Il 25 marzo centinaia di persone hanno scandito slogan contro Hamas durante una manifestazione per chiedere la fine della guerra a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“Non so chi abbia organizzato la manifestazione”, ha affermato Mohammed, un manifestante che non ha voluto fornire il cognome per paura di rappresaglie.

“Ho partecipato perché voglio la fine della guerra”, ha aggiunto, precisando che la manifestazione “è stata interrotta da membri delle forze di sicurezza di Hamas in borghese”.

Majdi, un altro manifestante che non ha voluto fornire il cognome, ha spiegato che “la gente non ce la fa più”. “Se la soluzione è che Hamas lasci il potere a Gaza, perché non lo fa?”, ha dichiarato.

Sulla piattaforma di messaggistica Telegram circolano degli inviti a manifestare il 26 marzo in altre località della Striscia di Gaza.