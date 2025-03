Il 26 marzo cinque uomini sono stati condannati a morte per “blasfemia online” in Pakistan, dove i processi per offesa all’islam, la religione di stato, sono sempre più frequenti.

I condannati, quattro pachistani e un afgano, potranno fare appello contro la sentenza, emessa da un tribunale di Rawalpindi.

Finora nessuna condanna a morte per blasfemia è stata eseguita in Pakistan, e la maggior parte è stata commutata in ergastolo.