Il 28 marzo la Birmania ha lanciato un raro appello alla comunità internazionale dopo che un terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter ha colpito il centro del paese, causando un numero imprecisato di vittime.

Il sisma ha provocato gravi danni anche in Thailandia, e in particolare nella capitale Bangkok, dov’è crollato un edificio di trenta piani in costruzione.

La giunta militare birmana, al potere dal colpo di stato del febbraio 2021, ha proclamato lo stato d’emergenza in sei regioni.