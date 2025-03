Il 27 marzo il segretario di stato statunitense Marco Rubio, in visita in Guyana, ha avvertito il Venezuela che un’eventuale operazione militare contro il piccolo paese petrolifero “finirebbe molto male per Caracas”. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha reagito definendo Rubio “un imbecille”.

“L’esercito venezuelano non è disposto a tollerare le minacce di un governo straniero”, ha affermato in un comunicato il ministro della difesa Vladimir Padrino López.

“Quell’imbecille di Marco Rubio è andato fino in Guyana per minacciare il Venezuela!”, ha dichiarato Maduro alla tv di stato, aggiungendo che il segretario di stato “fa parte dell’élite corrotta di Miami che odia il nostro paese”.

Il 6 marzo la Guyana aveva presentato ricorso alla Corte internazionale di giustizia (Cig) contro il Venezuela, che punta a organizzare delle elezioni nella regione contesa dell’Esequibo.

Caracas aveva infatti fissato per il 25 maggio le elezioni per il rinnovo dei governatori dei suoi più di venti stati, precisando che si sarebbero svolte anche nell’Esequibo, sul quale ha proclamato la propria sovranità nel 2024, in seguito a un referendum organizzato in Venezuela.

Il governo venezuelano non aveva però chiarito chi avrebbe potuto votare e come sarebbe stato organizzato lo scrutinio, considerando che la regione è amministrata dalla Guyana.

Caracas sostiene che un accordo firmato a Ginevra nel 1966, prima dell’indipendenza della Guyana, ponga le basi di una soluzione negoziata della disputa al di fuori della Cig, e che il fiume Esequibo costituisca un confine naturale, come nel settecento all’epoca dell’Impero spagnolo.

La Guyana sostiene invece che il confine attuale, risalente all’epoca della colonizzazione britannica, sia stato fissato definitivamente nel 1899 da un tribunale arbitrale di Parigi.